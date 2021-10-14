'Afet farkındalık eğitimi' alanların sayısı 33 milyonu geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, yılbaşından bu yana 33 milyon 758 bin 931 kişiye "afet farkındalık eğitimi" verildi.

Toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda yıl içinde 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Çalışmalar, illerde valiler, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde yürütülüyor.

Yılbaşından itibaren 33 milyon 758 bin 931 kişiye yüz yüze ve çevrim içi "afet farkındalık eğitimi", 15 bin 130 personele "afet farkındalık eğitmen eğitimi", 81 bin 746 kişiye de "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) şüpheli posta eğitimi" verildi.

Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısı 13 milyonu aştı, 81 ilde valilere ve 1127 mülki idare amirine yönelik "afet farkındalık eğitimi" düzenlendi.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, milli eğitim ve itfaiye personeli ile AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) üyesi 63 bin 856 kişiye çadır kurma eğitimi verildi.

Haziran itibarıyla illerdeki kent meydanlarında kurulmaya başlanan afet eğitim çadırları sayesinde 1 milyon 338 bin 217 kişiye ulaşıldı. Mobil simülasyon tırları aracılığı ile bugüne kadar 160 bin 604 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.

Camilerde cemaatten 4 milyon 456 bin 384 kişi, illerde de 40 bin 87 muhtar ve 85 bin 183 aza eğitim aldı.

21 bin 768 çarşı ve mahalle bekçisi, 19 bin 783 gönüllü güvenlik korucusu ile 76 bin 562 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsaya kayıtlı 1,5 milyon iş yerine dağıtılmak üzere afet farkındalık afişleri hazırlandı.

Ayrıca "afad.gov.tr" ve "hazirol.gov.tr" internet adreslerinde eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yayımlanarak eğitimlerde katılımcıların istifadesine sunuldu.

İş birliği protokolleri imzalandı

Kamu kurum ve kuruluşları, STK'ler, dernekler, vakıflar ve özel sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasına devam ediliyor.

Bugüne kadar 14 bakanlık ile 81 ilde 183 üniversitenin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı.Toplum genelinde afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edildi.

AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bu kapsamda yıl içinde 51 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Çalışmalar, illerde valiler, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde yürütülüyor.

Yılbaşından itibaren 33 milyon 758 bin 931 kişiye yüz yüze ve çevrim içi "afet farkındalık eğitimi", 15 bin 130 personele "afet farkındalık eğitmen eğitimi", 81 bin 746 kişiye de "kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) şüpheli posta eğitimi" verildi.

Sosyal medyada afet konulu eğitim içerikli videoların izlenme sayısı 13 milyonu aştı, 81 ilde valilere ve 1127 mülki idare amirine yönelik "afet farkındalık eğitimi" düzenlendi.

Jandarma, emniyet, sahil güvenlik, milli eğitim ve itfaiye personeli ile AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) üyesi 63 bin 856 kişiye çadır kurma eğitimi verildi.

Haziran itibarıyla illerdeki kent meydanlarında kurulmaya başlanan afet eğitim çadırları sayesinde 1 milyon 338 bin 217 kişiye ulaşıldı. Mobil simülasyon tırları aracılığı ile bugüne kadar 160 bin 604 kişiye afet farkındalık eğitimi verildi.

Camilerde cemaatten 4 milyon 456 bin 384 kişi, illerde de 40 bin 87 muhtar ve 85 bin 183 aza eğitim aldı.

21 bin 768 çarşı ve mahalle bekçisi, 19 bin 783 gönüllü güvenlik korucusu ile 76 bin 562 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsaya kayıtlı 1,5 milyon iş yerine dağıtılmak üzere afet farkındalık afişleri hazırlandı.

Ayrıca "afad.gov.tr" ve "hazirol.gov.tr" internet adreslerinde eğitim içerikli videolar, deprem sonrası ilk 6 saati anlatan kamu spotları, afiş ve broşürler yayımlanarak eğitimlerde katılımcıların istifadesine sunuldu.

İş birliği protokolleri imzalandı

Kamu kurum ve kuruluşları, STK'ler, dernekler, vakıflar ve özel sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasına devam ediliyor.

Bugüne kadar 14 bakanlık ile 81 ilde 183 üniversitenin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye İzcilik Federasyonu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, HAVELSAN, Halkbank ve Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Afet Farkındalık İş Birliği Protokolü imzalandı.