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Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları ve akreditasyon esasları Resmi Gazete'de yayımlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Afet ve acil durumlara ilişkin hizmet standartları ve akreditasyon esasları Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet alanlarında faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve AFAD gönüllüsü kişilerin akredite edilmesi, akredite edilenlerle çalışma grupları arasında koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi, kalitesinin artırılması ve kalitenin sürekliliğinin korunması için uygulanacak akreditasyonun usul ve esaslarını belirliyor.

Buna göre, AFAD Akreditasyon Sistemi, kamu uyumunun sağlanması ve başkanlığın koordinasyonunda faaliyet gösterebilmeleri için kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilere uygunluk belgesi verilmesi amacıyla oluşturuldu.

Gönüllülük esasına dayalı olan sisteme katılım sağlayan kuruluşlar ile AFAD gönüllüsü kişilerin, afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında AFAD ile koordinasyon halinde görev alabilmeleri için yönetmelik çerçevesinde akredite edilmiş ve AFAD ile Akreditasyona Dayalı İş birliği Sözleşmesi'ni imzalamış olması gerekiyor.

Yabancı sivil toplum kuruluşlarının da akreditasyon taleplerinin yerine getirilebilmesi için aranan şartları taşımaları ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden, faaliyet göstermek istedikleri akreditasyon alanı ile ilgili "İş birliği yapma" izni almaları isteniyor.

Akredite edilenler, geçerli bir gerekçe göstererek, otuz gün önceden bildirmek suretiyle akreditasyondan çekilebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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