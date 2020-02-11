Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Marmara Denizi'nde yaklaşık 174 kilometre kırılmamış fay olduğunu ve en kötü senaryonun 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı ve Türk Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Afet Affetmez' konulu konferansa katıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve çok sayıda öğrencinin izlediği konferansta konuşan Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da yaşanabilecek depremin üzerinde durdu.

Kadıoğlu, "Deprem anında insanlar travma geçirdiği için ne yapacağını bilemiyor. O yüzden insanlar donup kalıyor. İnsanların yarısı da şuursuzca kaçışmaya başlıyor. Şimdi gel burada tatbikat yapalım desem kaç kişi yapar. İşte problem bu tatbikatta. 'Ay hocam mini etek giyiyorum burada yatamam.' Öbürü takım elbise ile gelmiş o da yatmıyor. E sizi deprem eşofmanla mı yakalayacak? Tatbikat yapıyorlar. Rahat olun bu bir tatbikat işinize bakın diyorlar. Böyle tatbikat mı olur?" dedi.

"İSTANBUL'DA FAY DENİZDEN GEÇİYOR, ŞANSLIYIZ"

Prof. Dr. Kadıoğlu, Marmara Denizi'nin içinde bir fay yattığını belirterek, şöyle dedi:

"Yaklaşık 174 kilometre bir uçtan Şarköy'e kadar kırılmamış bir fay var. Böyle burada aslanlar gibi yatıyor. Şu parçası 1776'da kırılmış. Şu parçası 1509'da kırılmış. Bu 1902'de bu da 1999'da kırılmış. Bu fay her an kırılmayı bekliyor. Aslında var ya İstanbul'da şanslıyız. İstanbul'da fay denizden geçiyor. Bu bir şans. Arkadaşlar bu fayla ilgili 4 tane senaryo var. Bu fay nasıl kırılacak? Küçük bir parçası mı kırılacak? Şurası mı, burası mı yoksa hepsi birden mi kırılacak? Afet yönetiminde biz pek fayla kafa yormayız. Afet yönetiminde en kötü senaryo nedir? En kötü senaryo alınır ve ona göre hazırlık yapılır. Bu fay kırılırsa 7.5'in üzerinde bir deprem olacak. Bunun bir ucu da size dokunuyor. Bu eskiden olduğu zaman Mısır'dan bile duyulmuş 1509 depremi. Yani bu Almanya'dan bile duyulacak diye bekleniyor."

"KIRMIZI TULUMLU ADAMLAR DEPREMZEDE OLACAK"

Prof. Dr. Kadıoğlu, deprem olduğu zaman büyük yanılgılar yaşandığını ifade ederek, "Şimdi en büyük yanılgı deprem olduğu zaman 'Kırmızı tulumlu adamlar gelecek anında bizi kurtaracak.' İstanbul'da bir deprem olduğu zaman, bu kırmızı tulumlu adamlar, polisler, itfaiye, ambulans hepsi afetzede olacak. Bunların yakınları da afetzede olacak. Yani böyle olmayacak. Bu bir illüzyon. Şimdi arkadaşlar bir gerçek risk var. Bir de bizim algıladığımız risk var. Aradaki fark çok önemli bizim o farklı küçültmemiz lazım" diye konuştu.