Afeti KASKO mu? Sigorta mı karşılar?

Sigorta yetkilisi Serhat Yağcı; özellikle dolu, sel gibi doğal afetlerde trafik sigortasının bir ödeme yapmadığını, isteğe bağlı özel genişletilmiş kasko paketinin ödeme yaptığını söyledi.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birçok yer de ani dolu yağışları, fırtınalar ya da su baskınları gibi doğal olaylar yaşanırken bu olaylar otomobillerde de ciddi maddi hasara neden oluyor. Özellikle dolu sonrası pek çok araç sahibi trafik sigortasının olabilecek bir maddi zararı karşılayıp karşılamadığını merak ediyor. Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Sigorta Yetkilisi Serhat Yağcı, “Trafik sigortası kendi aracınızın dışında üçüncül zararları karşılar. Yani kaza yaptığınız bir başka araç ya da bir bahçenin duvarı ya da bir dükkânın kapısı gibi denebilir” dedi. Yağcı sel, dolu, fırtına sonrası ağaç devrilmesi gibi zararları ancak özel kaskoların karşıladığını belirtti. Yağcı şu bilgilendirmelerde bulundu:

TRAFİK SİGORTASI KARŞI TARAF İÇİNDİR

“Trafik sigortası üçüncü şahısları olarak algılamak gerekiyor. Bir araç dışında elektrik direğine, markete, duvara ya da bir insanın sağlığına zarar verebilirsiniz. Yani üçüncül şahıslara ve mallara verilen bütün zararları trafik sigortası karşılar. Trafik sigortası kendi aracınızla ilgili hiçbir masrafı ödemez. Dolu, sel, fırtına yani doğal afetler bunlar için de trafik sigortası hiçbir şeyi size ödemez. Trafik sigortası bir aracın karayollarına seyredebilmesi için zorunlu olarak yaptırılması gereken bir poliçedir.”

KASKO ZORUNLU DEĞİL İSTEĞE BAĞLIDIR

“Aracınızın dolu ya da fırtına sonrası ağaç devrilmesi gibi hasarlarını ancak isteğe bağlı zorunlu olmayan kasko öder. Örneğin aracınız kaskodan zarar gördü ya da geçtiğimiz günlerdeki gibi Polatlı’da fırtınadan zarar gördü. Aracınızı kaskonuzun anlaşmalı olduğu servise götürüyorsunuz. Bazı durumlarda örneğin sel gibi aracınız için sizden rapor istenir. Polis ve itfaiye raporu istenir. Ya da hava olayı herkes tarafından bilinmiyorsa o bölgeye ait sizden meteoroloji verilene göre bir rapor istenir. Bu süreçten sonra kasko bozulması şeklinde yanlış bir tabir var onu da düzeltelim. Kaskonun hasarsızlığı bozuluyor. Yani kaskonuz iptal olmuyor, kaskonuzun hasarsızlığı bozuluyor. Eğer kasko sizin aracınıza ödediği miktarı başka bir yerden karşılayabiliyorsa hasarsızlık bozulmaz. Ama doğal afette bunu karşılayamayacağı için hasarsızlık bozulur.”

KASKO YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

Yağcı, kasko yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle anlattı:

“Kasko yapılırken farklı paketler vardır. Ama bunlar arasında doğal afetlerden yararlanabilmeniz için genişletilmiş kaskoya dikkat etmek gerekiyor. Poliçenizi aldığınızda genişletilmiş kasko yazması lazım. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus her genişletilmiş kaskoda orijinal cam vermezler. Kaskonun orijinal camı hiçbir muafiyet ödemeden yapılacağının yazılması lazım. Yani cam muafiyetinizin olmaması lazım. Poliçenizde oluşabilecek bir cam hasarında hiçbir muafiyet uygulanmayacaktır ibaresi yazar. Eğer bu yoksa camlar yetkili serviste değil herhangi bir cam servisinde takılır. Bir diğer dikkat edilecek husus ise, ihtiyari mali mesuliyet teminatı İMM’dir. Bu teminatı yaptırırken mümkün olduğunca tutarın yüksek yapılması kişinin faydasına olur. Ya da bazı sigortaların verdiği sınırsız İMM yaptırılabilir. Örneğin aracınızla kaza yaptınız karşı tarafın hasarı trafik sigortasının ödediği en fazla tutar olan 41 bin TL’den fazla tuttu. İşte o fazlalığı İMM karşılıyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA