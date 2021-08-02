Afetlerin ardından Türk Kızılay gönüllüsü olmak isteyenlerin sayısı arttı

Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Artvin ve Rize'deki sellerin ardından afetzedelere yardımda bulunmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin gönüllü olmak üzere kendilerine başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Türk Kızılayın afet ve benzeri zor durumlar için oluşturduğu ve kişilerin niteliklerine ve gönüllülük alanlarına uygun görevler alabildiği "Gönüllü ol" platformu hakkında açıklamada bulundu.

Türkiye'de bu platforma kaydolan herkesin profili olduğunu ve takip ettiği kişilerin saha faaliyetlerini görebildiğini söyleyen Koç, gönüllülerin Kızılay Genel Merkezi ve yereldeki şubelerin saha çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri hakkındaki duyurulara erişebildiğini anlattı.

Koç, "gonulluol.org"a ilk defa kaydolan kişinin önce Türk Kızılayı tanımasının, yaşadığı şehir veya bölgedeki Kızılay şubesini keşfetmesinin önemine değindi.

Gönüllülük platformunda puanlama sistemi olduğunu, temel ilk yardım, temel afet gibi eğitimlere katılım durumuna göre görevlendirme yapıldığını aktaran Koç, adayların, "gonulluol.org"a kaydolduklarında saha faaliyeti olursa SMS veya uygulama üzerinden bildirim alabildiğini belirtti.

Koç, gönüllülerin, bildirimde yer alan linke tıklayıp görevi kabul ettiği zaman, saha arkadaşlarının gönüllüyü karşılamak üzere bölgede beklediğini ifade etti.

Doğu Karadeniz'deki selin ardından yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı

"Afetzedelere yardımda bulunmak için Artvin ve Rize selinden beri yaklaşık 10 bin gönüllülük başvurusu oldu ve bu giderek artıyor." bilgisini paylaşan Koç, ihtiyaç sayısından fazla başvuru olması durumunda göreve en uygun kişilerin seçildiğini söyledi.

Koç, şu anda yangın bölgelerinde 700'den fazla gönüllü bulunduğunu kaydetti.

Yangınların ya da sellerin olduğu bölgelerde Türk Kızılayın şubelerinin olduğuna işaret eden Koç, gönüllülerle WhatsApp ve telefonla irtibat kurduklarını ve sahadaki çalışmalarını koordineli sürdürdüklerini ifade etti.

Bölgelerde çalışmalarını sürdüren gönüllülerin yanlarında bulunan profesyonel ekiplerle beraber hareket ettiklerini aktaran Koç, çalışmalara ilişkin öncelikli hedeflerinin besin zincirinin sağlanması olduğunun altını çizdi.

Emre Koç, "Sahada çalışan kamu görevlileri, yerel görevliler ve vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken öncelikle beslenme ve barınma sorunu ile ilgileniyor, ardından yangında zarar gören evlerde kalan eşyaların taşınması konusunda yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

"Gönüllü Ol" platformu nedir?

Kızılayın tüm birimlerinin gönüllü süreçlerinin yönetildiği çevrim içi platform "gonulluol.org", aynı zamanda sosyal iletişim ağı işlevi görüyor. Platform üzerinden alınan gönüllü kayıtlarıyla Türkiye'nin tüm kamu kurumlarına, STK ve üniversitelere gönüllü kaynağı da sağlanıyor.

Gönüllü olmak isteyenler "gonulluol.org" sitesinden veya mobil uygulama üzerinden ücretsiz kayıt olup, eğitimlerini tamamladıktan sonra sahada gönüllü görev üstlenebiliyor.

Sitedeki verilere göre, Kızılaya kayıtlı 145 bin 537 gönüllü ve 4 bin 502 gönüllülük görevi bulunuyor.