Afgan göçmenlerle ilgili Soylu'dan açıklama: 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan göç dalgasına ilişkin "Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu "Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. Termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi şunu söyleyeyim. 2016’dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil. Pakistan, Suriye, Afrika, Orta Asya, Orta Doğu… 2016 yılından itibaren yükselmeye başladı. 460 bin, biz Afgan kaçak göçmen yakaladık. Yakaladıklarımızın yüzde 15’i mükerrer, yani bir kere yakalanmıştı, bir kez daha yakaladık. 400 bin net Afgan göçmen yakaladık, 151 binini Afganistan’a uçaklarla gönderdik. Dünyanın birçok ülkesiyle geri gönderme konusunda anlaşmalarımız var. Geriye kalan 250 bini 80 binini uluslararası koruma kapsamında almışız, Türkiye'de kalmış. 20 binine de ikamet vermişiz. Geriye kaldı 150 bin. 2016’tan itibaren 150 binden civarında Afgan, yurt dışına düzensiz göçmen olarak kaçmış. Bunların bir bölümü uluslararası rakamlarda var. Karadan kaçanlar uluslararası rakamlarda daha az var.

Muhalefetin işi muhalefet yapmak. Doğru muhalefet yapmasını isteriz. Dezenformasyon, yalanlarla yapılan muhalefet kutuplaştırır. Göç dalgaları ırkçılık oluşturmaya, yabancı düşmanlığı oluşturmaya meyil eden bir süreci vardır.

Suriye’deki, Afganistan’daki, Irak’taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz? Biz tüm ülkelerle karşı karşıyayız. Sudaki bileşik kaplar modeli, insanlarda da bileşik kaplar modeli var. İnsanlar zengin olan bölgeye gelmek isterler. Akdeniz böyle, Anadolu böyle… Bunun üzerinde biz uzun yıllardan beri tedbirini alan kaçak göçe karşı duran bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz.

Toplam 182 bin Türkiye'de kayıtlı Afgan var. Kaçaklarla birlikte toplam 300 bin Afgan olduğunu tahmin ediyoruz.

"BU YIL SONU İTİBARİYLE HEPSİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. ABD bunu başaramadı, insanlık dışı uygulamalar ortaya koydu. Bütün mücadeleyi kolluk güçlerimizle, sınır birliklerimizle yürütüyoruz. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. O coğrafyada sınır duvarı yapmak çok zor bir şey. Bir taraftan termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız.