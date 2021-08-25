  • BIST 1.454,640
  • Altın 485,27
  • Dolar 8,4030
  • Euro 9,8400
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Afgan göçmenlerle ilgili Soylu'dan açıklama: 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afgan göç dalgasına ilişkin "Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik" ifadelerini kullandı.
Afgan göçmenlerle ilgili Soylu'dan açıklama: 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu "Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. Termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

Şimdi şunu söyleyeyim. 2016’dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil. Pakistan, Suriye, Afrika, Orta Asya, Orta Doğu… 2016 yılından itibaren yükselmeye başladı. 460 bin, biz Afgan kaçak göçmen yakaladık. Yakaladıklarımızın yüzde 15’i mükerrer, yani bir kere yakalanmıştı, bir kez daha yakaladık. 400 bin net Afgan göçmen yakaladık, 151 binini Afganistan’a uçaklarla gönderdik. Dünyanın birçok ülkesiyle geri gönderme konusunda anlaşmalarımız var. Geriye kalan 250 bini 80 binini uluslararası koruma kapsamında almışız, Türkiye'de kalmış. 20 binine de ikamet vermişiz. Geriye kaldı 150 bin. 2016’tan itibaren 150 binden civarında Afgan, yurt dışına düzensiz göçmen olarak kaçmış. Bunların bir bölümü uluslararası rakamlarda var. Karadan kaçanlar uluslararası rakamlarda daha az var.

Muhalefetin işi muhalefet yapmak. Doğru muhalefet yapmasını isteriz. Dezenformasyon, yalanlarla yapılan muhalefet kutuplaştırır. Göç dalgaları ırkçılık oluşturmaya, yabancı düşmanlığı oluşturmaya meyil eden bir süreci vardır.

Suriye’deki, Afganistan’daki, Irak’taki iktidarsızlığın sebebi biz miyiz? Biz tüm ülkelerle karşı karşıyayız. Sudaki bileşik kaplar modeli, insanlarda da bileşik kaplar modeli var. İnsanlar zengin olan bölgeye gelmek isterler. Akdeniz böyle, Anadolu böyle… Bunun üzerinde biz uzun yıllardan beri tedbirini alan kaçak göçe karşı duran bir anlayışı uygulamaya çalışıyoruz.

Toplam 182 bin Türkiye'de kayıtlı Afgan var. Kaçaklarla birlikte toplam 300 bin Afgan olduğunu tahmin ediyoruz.

"BU YIL SONU İTİBARİYLE HEPSİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Son 3 yılda 1 milyon 250 bin sınırlarımızdan Türkiye'ye girmeye çalışan kaçak göçmen engelledik. ABD bunu başaramadı, insanlık dışı uygulamalar ortaya koydu. Bütün mücadeleyi kolluk güçlerimizle, sınır birliklerimizle yürütüyoruz. Biz güney sınırımızda bütün duvarlarımızı yaptık. Doğu sınırımızda 150 kilometre yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de önümüzdeki ay başlıyoruz. O coğrafyada sınır duvarı yapmak çok zor bir şey. Bir taraftan termal kameralar yapıyoruz, sensörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda itibariyle hepsini tamamlayacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afgan göçmenlerle ilgili Soylu'dan açıklama: 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:46
  • Rize’de heyelan riski altındaki yapıların yıkımı başladı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:32
  • Dil okulu üzerinden İngiltere’ye gitmek isterken dolandırıldı25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:26
  • Eşini öldüren koca ile azmettirmekle suçlanan babaya ağırlaştırılmış müebbet istendi  25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:23
  • Ankara'da üretilen koronavirüse karşı sprey ilaç için geri sayım başladı: Aralık ayında kullanıma sunulması planlanıyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:20
  • Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için uçtu25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:19
  • Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:18
  • Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı Resmi Gazete'de25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:17
  • Okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:53
  • DHA muhabirleri UYUMA ihbarı yaptı, polis 7 dakikada geldi25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti