  • BIST 1.409
  • Altın 500,393
  • Dolar 8,6738
  • Euro 10,3345
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması: Niyet ve iradesi barışı desteklemek

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu söyledi.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan açıklaması: Niyet ve iradesi barışı desteklemek

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı Joe Biden'a ilettikleri yönündeki açıklamasının temelde yanlış yorumlandığını belirtti.

Gran Hivad, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve iş birliğini kazanmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuşmuştu.

Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de HDP binasına girerek 1 kişiyi öldüren saldırgan adliyeye sevk edildi18 Haziran 2021 Cuma 10:34
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'Erdal Uğur' kod adlı terörist teslim oldu!18 Haziran 2021 Cuma 10:14
  • Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı18 Haziran 2021 Cuma 09:57
  • 12 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var18 Haziran 2021 Cuma 09:35
  • THY dış hat uçuşlarda ikram hizmetini yarından itibaren yeniden başlatıyor18 Haziran 2021 Cuma 09:33
  • MHP'nin üç seçim şartı AK Parti'nin masasında18 Haziran 2021 Cuma 09:18
  • Yunanistan'ın skandal hapis kararına Türkiye'den tepki18 Haziran 2021 Cuma 09:14
  • Birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar belirlendi18 Haziran 2021 Cuma 09:03
  • Beyaz Saray'dan açıklama: Erdoğan ile Biden anlaşmaya vardı18 Haziran 2021 Cuma 09:00
  • 'Bakkal amcadan' zincir marketlerin pazar günleri kapatılması talebi18 Haziran 2021 Cuma 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti