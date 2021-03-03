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Afganistan hükümeti 3 kadının ölümüyle sonuçlanan saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu

Afganistan hükümeti, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde dün akşam özel bir televizyon kanalında çalışan 3 kadın personelin ölümünden Taliban'ı sorumlu tuttu.
Afganistan hükümeti 3 kadının ölümüyle sonuçlanan saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaptığı açıklamada, Taliban'ın böyle saldırılar yaparak vahşet ortamı yaratmaya ve cumhuriyeti savunmak için yükselen sesleri susturmaya çalıştığını belirtti.

Nangarhar emniyet yetkilileri de saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin yakalandığını ve sorgular sonucu saldırının Taliban tarafından yapıldığı sonucuna ulaştıklarını açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıyla bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Terör örgütü DEAŞ'tan yapılan açıklamada ise Afgan hükümet yanlısı medya kuruluşunda çalışan söz konusu üç kadın personelin kendileri tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Aralık 2020'de de aynı televizyon kanalında çalışan kadın gazeteci Malalai Meyvand, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazeteciler Koruma Kurumunca yapılan bir araştırmaya göre, ülke genelinde son 4 ayda 5 gazeteci öldürüldü.

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