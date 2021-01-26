Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban heyeti İran'da

Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey bir heyetin İran'ın daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran’a gittiği bildirildi.