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Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Afganistan hükümetinin İstanbul ve Moskova'da düzenlenecek barış toplantılarına katılacağını açıkladı.
Afganistan, İstanbul ve Moskova'da yapılacak barış görüşmeleri toplantılarına katılacak

Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, İstanbul ve Moskova toplantısına katılmaya hazırlandığını söyledi.

Afganistan hükümetini temsilen bu iki toplantıya kaç kişinin katılacağının henüz netleşmediğini aktaran Muhib, bu konuda Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi ile Dışişleri Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Muhib, sadece Taliban ile barışın sonuç vermeyeceğinin, Afganistan savaşına müdahil ülkelerle de barış sürecinin görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda toplantıya ev sahipliği yapacak
Afganistan'da barışın sağlanması için Rus hükümeti 18 Mart'ta, Türk hükümeti de nisanda barış süreci toplantısına ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

İkinci aşamasına 6 Ocak'ta geçilen Afganlar arası müzakerelere ise Taliban heyetinin 26 Ocak'ta bölge ülkelerini ziyarete çıkmasının ardından ara verilmişti.

Görüşmeler, 22 Şubat'ta tekrar başladı ancak üç haftayı aşkın sürede sadece bir görüşme yapılabildi.

Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, barış görüşmelerinin sürdürülmesi için Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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