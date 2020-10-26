Afganistan uyruklu aileyi gaspeden 2 kişi tutuklandı

KARS’ta kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu bir aileyi gaspeden 2 kişi tutuklandı.

Olay, Yusufpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Afganistan uyruklu bir ailenin evine giden Ç.B., Ç.B., R.E. ve A.G., polis olduklarını söyleyerek, aileden kapıyı açmalarını istedi. İçeri giren 4 kişi, bir miktar para, telefon ve özel eşyaları aldıktan sonra ayrıldı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla kendilerine polis süsü veren 4 kişiyi tespit ederek, kısa sürede yakaladı. Zanlıların, gasbettiği eşyaları 12 kişiye sattıkları öğrenilirken, eşyalar geri alınarak ailye teslim edildi.

Emniyet müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ç.B. ve Ç.B. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.