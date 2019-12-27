Afganistan'a Siteler imzası

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, "Çok sayıdaki ülkede Meclis, Başbakanlık ya da oradaki önemli isimlerin mobilyaları Siteler esnafının elinden çıkıyor. En son Afganistan Başbakanlığına toplantı masası yapıldı" dedi.

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler esnafının dünyanın pek çok ülkesinde önemli işler yaptığını anlatarak, "Çok sayıdaki ülkede Meclis, Başbakanlık ya da oradaki önemli isimlerin mobilyaları Siteler esnafının elinden çıkıyor. En son Afganistan Başbakanlığına toplantı masası yapıldı" dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'de mobilyanın başkenti haline gelen Siteler'de, 20 binden fazla esnaf ve sanatkarın faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

İÇ PAZARDAKİ TALEBE FAZLA GELİYORUZ

Başkan Taklacı, Türkiye'de mobilya üretiminin 10 yılda 2 kattan fazla arttığını ve ülke üretiminin iç pazardaki talebe fazla geldiğini kaydetti.

"ULUSLARARASI PAZARDA REKABET EDİYORUZ"

Gazetemize konuşan Başkan Taklacı, Siteler esnaf ve sanatkarlarının çoğunun, hala geleneksel yöntemler ve el işçiliği mobilya ürettiğini belirterek tasarımı, kalitesi ve kilogram başına kar miktarıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek konumda olduğunu kaydetti.

MOBİLYANIN DÜNYADAKİ DEĞERİ ÇOK HIZLI ARTIYOR

Taklacı, dünya mobilya sektörünün ürettiği değerin ana, yardımcı ve yan unsurlarıyla yıllık ortalama 437 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Mobilya üretiminin, 150 milyar dolarlık bölümünün üretici ülkelerde tüketiciye satıldığını anlatan Taklacı, 70 milyar doları aşan bölümünün ise uluslararası ticarete sunulduğunu kaydetti. Mobilya üretiminin değerinin çok hızlı artırdığına işaret eden Taklacı, 2050 yılında mobilya pazarının 1 trilyon doları geçeceğinin tahmin edildiğini dile getirdi.

SİTELER'DE 2023 HEDEFİ: 10 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türk mobilya sektörü olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerinin altını çizen Taklacı, "Mobilya sektörü 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatını, bugün 3,2 milyar dolara taşıdı. 2023'te ise 10 milyar dolar ihracatla, dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için belirli ülkeler ve bölgeler seçilerek, başkentlerinde büyük 'Türk Mobilyası Showroomları' açılmasını öneriyoruz. Kamu eliyle yapılacak yatırım neticesinde, üreticilerimiz tek elden yönetilebilecek, pazarlama sorunlarıyla karşılaşmayacak ve 'Türk Mobilyası' markasıyla tek çatı altında toplanabilecekler. 'Türk Mobilyası' markasıyla esnaf ve sanatkarlar dil, pazarlama ve lojistik gibi sorunlar yaşamadan ihracat yaparak dünyaya açılabilecekler" dedi.

"EN FAZLA MOBİLYA İHRACATI YAPAN 15. ÜLKEYİZ"

Taklacı, en fazla mobilya ihracatı yapan 228 ülke arasında Türkiye’nin 15’inci sırada yer aldığının altını çizerek, “Ülkemizde uzun yıllar boyunca özellikle Siteler ile özdeşleşen bu sektörde, çok hızlı bir gelişim ve dönüşüm yaşandı. Siteler de bundan hem iyi hem de kötü anlamda nasibini aldı. Siteler’de mobilya atölyelerinin birbirinden bağımsız ve küçük olması, aralarındaki ilişkiyi sınırlı hale getirirken, teknolojik gelişmeyi bir nevi yavaşlattı. Ancak bu durum Siteler’in el emeğinin yoğun olduğu ürünleri imal eden bölge olmasına da sebep oldu” diye konuştu.

SİTELER ÜRÜNLERİ YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu Siteler’de son yıllarda orta ve büyük ölçekli firma sayısının da hızla artmaya başladığını vurgulayan Başkan Taklacı, işletmeler büyürken ihracat oranlarının da arttığını belirtti. Siteler esnafının Afrika, Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da önemli işler yaptığını anlatan Taklacı, “Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Irak, İran, Burkina Faso ve Nijer gibi pek çok ülkenin Meclis, Başbakanlık ya da oradaki önemli isimlerin mobilyaları Siteler esnafının elinden çıktı. Siteler olarak yurt dışındaki bir çok ülkenin bakanlık ve diğer kamu binaları mobilyaları için de siparişler aldık, almaya devam ediyoruz. Üyemiz Celal Kartal en son Afganistan Başbakanlığı makam odasına 50 kişilik 17 metre uzunluğunda toplantı salonu masası yaptı ve teslim etti" bilgisini verdi.

"EV MOBİLYASI TALEBİ DE GELİYOR"

Taklacı, "Bu listeye yeni ülkeler eklemek için Siteler esnafı var gücüyle çalışmaya devam ediyor ve ürettiğimiz mobilyaları gören yeni ülkelerden de siparişler alıyoruz. Yurt dışı kamu siparişlerinin yanında kurumsal ve ev mobilyalarına da talep geliyor. Sadece devlet kurumlarına ürünlerimiz gitmiyor" ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA

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