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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Operasyon sonucu Herat vilayetinin Karuh ilçesinin Taliban'dan geri alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğü, 20'sinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin batısı İran sınırında bulunan Herat vilayetinin çoğu ilçesi, Taliban kontrolünde bulunuyor.

Son 24 saatte 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte10 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda, 152 militan öldürüldü, 53 militan yaralandı. Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 bomba düzeneği etkisiz hale getirildi.

Taliban'dan olaylara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 155'ten fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere, ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 255 olduğunu savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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