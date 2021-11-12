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Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Ülkenin doğusunda bir cami hedef alındı. Patlayıcıların infilak ettiği saldırıda en az 15 kişi yaralandı.
Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan, son günlerde peş peşe bombalı saldırılara sahne oluyor.

Ülkenin doğusundaki Nangarhar eyaletinde yer alan bir camide patlama meydana geldi.

EN AZ 15 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre aralarında cami imamının da bulunduğu en az 15 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

PATLAYICILAR İNFİLAK ETTİ

Atal Shinwari isimli bir görgü tanığı, caminin iç kısmında bulunan patlayıcıların öğle saatlerinde infilak ettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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