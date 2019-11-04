Afganistan'da peş peşe saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Nusey ilçesine saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisi öldü. Bağlan vilayetinde ise, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, yaptığı açıklamada, militanların, Nusey ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, saldırının ardından çıkan çatışmada 4 Taliban militanının öldürüldüğünü aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Afganistan'ın Bağlan vilayetine bağlı Akahil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Bağlan Vilayeti Polis Sözcüsü Ahmad Cavid Başarat, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Başarat son iki günde Taliban tarafından yerleştirilen 20 bombanın imha edildiğini dile getirdi.