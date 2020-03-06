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Afganistan'da siyasi liderlerin olduğu törende saldırı: 18 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı anma törenine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 18 kişi yaralandı
Afganistan'da siyasi liderlerin olduğu törende saldırı: 18 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışan Abdullah Abdullah ve çok sayıda siyasi liderin katıldığı Hazara lideri Abdul Ali Mazari'nin ölüm yıl dönümü merasimine saldırı gerçekleştirildi. Olayda 18 kişi yaralanırken, törene katılanlar tahliye edildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi bir binadan ateş açıldığını ifade ederek siyasilerin güvenli bir alana alındığını ifade etti. Bölge güvenlik güçlerince kontrol altına alındı.

Dr. Abdullah’ın Sözcüsü Mujib Rahimi, Abdullah Abdullah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Hazara liderlerinden Muhammed Muhakkik'in de hazır bulunduğu törende saldırının ardından bölgede çatışmalar başladı.

ABD-TALİBAN ANLAŞMASI

ABD ve Taliban’ın yaklaşık iki yıl müzakere edip vardığı anlaşmaya göre, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla Amerikan yönetimi ve müttefikleri Afganistan’daki tüm askerlerini Nisan 2021’e kadar çekecek. ABD, yaklaşık 14 bin askerinin 5 binini mayısa kadar çekmiş olacak. Taliban ile Kabil yönetimi arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart’a kadar Afgan yönetimi 5 bin mahkumu; örgüt de elinde tuttuğu binden fazla kişiyi serbest bırakacak.

ABD yönetimi, Taliban liderlerine yönelik yaptırımlarının ağustosa kadar kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde girişimlerde bulunacak. ABD ve müttefikleri, Afganistan’ın siyasi bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne ilişkin herhangi bir zor veya güç kullanma tehdidinden kaçınacak. Taliban ise ABD'ye diğer terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak, ABD ve diğer ülkelere tehdit oluşturmasına izin vermeyecek ve iş birliği yapmayacak.

ABD Savunma Bakanlığına göre, 2001-2019'da yalnızca askeri operasyonlar için 975 milyar doların harcandığı Afganistan’da, altyapı yardımları dahil edilince toplam masrafın 1 trilyon doların üzerinde olduğu hesaplanıyor. ABD, bu süre zarfında 2 bin 400 askerini kaybetti.

Taraflar, Taliban’ın yeni dönemde ülke yönetimine nasıl katılacağı konusunda bir açıklama yapmazken; Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban mensuplarının salınması için örgütün Pakistan’daki merkezini Afganistan’a taşımasını şart koştu.

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