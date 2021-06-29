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Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti

Afganistan'ın Gazne vilayetinde üç ilçe son 24 saatte Taliban kontrolüne geçti.
Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti


Gazne Milletvekili Hudad İrfani, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gazne'nin Hoca Ömeri, Vaiz ve Mukur ilçelerine eş zamanlı saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılar sonucu söz konusu üç ilçenin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden İrfani, güvenlik güçlerinin bu ilçelerden geri çekildiğini belirtti.

İrfani, Taliban'ın bu gidişle Gazne vilayetinin tamamını ele geçirebileceği uyarısında bulundu.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saatte 5 ilçenin kontrol altına alındığı iddia edildi.

İki ilçe Taliban'dan geri alındı
Öte yandan, Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinin Peştun Kot ve Pervan vilayetinin Şinvari ilçelerinin Taliban'dan geri alındığını açıkladı.

Son 24 saatte 14 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyon sonucu 235 militanın öldürüldüğü, 161 militanın yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda patlamaya hazır 19 bomba düzeneğinin de imha edildiği vurgulandı.

Ülkede şiddet olayları arttı
Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 20 Haziran'da kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin, 21 Haziran'da da Belh'in Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin yaklaşık 190'ında çatışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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