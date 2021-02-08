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Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Badgis vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü

Badgis İl Şura Vekili Muhammed Nasır Nazari, yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in Ab Kemeri ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Nazari, 3 polisin ise yaralandığını belirtti.

Nazari, bölgeye destek gücünün ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Diğer yandan militanların sabah saatlerinde Gor vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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