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Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda ölü var

Taliban'ın Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde düzenlediği saldırıda 20 güvenlik görevlisi ve bir sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'da Taliban saldırısı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Akça İlçe Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Akça merkezindeki Balahisar Kalesi'ne saldırdığını söyledi.

Saldırıda 20 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Subhani, beş polisin de yaralandığını söyledi.

Taliban 5 güvenlik görevlisini esir aldı
Subhani, saldırı sonucu kalenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğini ve militanların beş güvenlik görevlisini esir aldığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 27 askerin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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