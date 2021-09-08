Afganistan'dan kaçan Eşref Gani özür diledi: Size bir açıklama borçluyum

Taliban'ın Kabil'e girmesi sonrası ülkeyi terk eden Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil'den kaçtığı için ülke halkından özür diledi.

Başkent Kabil'in Taliban tarafından ele geçirilmesinden sonra ülkeden kaçan Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'ı terk edişiyle alakalı ilk kez konuştu.

Gani, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine ülkeyi terk ettiğini söyledi.

"Afgan halkına, Taliban'ın beklenmedik bir şekilde şehre girmesinin ardından 15 Ağustos'ta Kabil'den aniden ayrıldığım için bir açıklama borçluyum" diyen Gani, Kabil'den ayrılmanın "hayatının en zor kararı" olduğunu söyleyerek, bu kararı almanın, Kabil'i ve halkı kurtarmanın tek yolu olduğuna inandığını söyledi.

"Görevimi farklı bir şeklide sonlandıramadığım için Afgan Halkından özür dilerim" diyen Gani, "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek" dedi.

Gani ayrıca, ülkeden kaçarken Afgan halkına ait milyonlarca doları aldığına dair iddialara da değindi ve suçlamaları reddetti.

Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.