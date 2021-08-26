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Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi

Bu sabah Afganistan'dan tahliye edilen Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan ilk uçak Ankara'ya indi

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin döneceğini açıklamış, bu gelişme sonrasında da bu sabah Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sürece ilişkin diğer detayları paylaşmıştı.Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını belirten Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz." demişti.

ANKARA'YA İNDİ

Aynı dakikalarda Türk Hava Yolları, tahliyelere ilişkin son dakika bilgisini paylaştı. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "İçinde Türk askerlerinin de olduğu tahliye uçağı İslamabad'dan havalandı. Uçak, 345 yolcu ile 11.45'te Ankara'ya inecek." ifadeleri yer aldı.Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan ilk uçak, belirlendiği gibi saat tam 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

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