Afganistan'ın süratle toparlanması için her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim." dedi.

Kabil'deki Türk Büyükelçiliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz."

Seçim barajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor. Bunun altında bir şey olur mu olmaz mı, henüz önümüze gelmiş değil." şeklinde konuştu.

Merkez Bankası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak." dedi.