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Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kameralar karşına çıktı

Taliban'ın açıkladığı hükümet ile ilk görüşen ülke Katar olurken, Afganistan'ın yeni başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, Katar heyetini Başkanlık Sarayı'nda ağırlayarak, göreve geldikten sonra ilk kez kameralar karşına geçmiş oldu.
Afganistan'ın yeni başbakanı ilk kez kameralar karşına çıktı

15 Ağustos'ta başkent Kabil'i alarak Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban, beklenen geçici hükümeti açıkladı.

Geçici hükümete, Taliban'ın kurucusu Molla Muhammed Ömer'le yıllarca yan yana çalışan Molla Muhammed Hasan Akhund Başbakanlık edecek.

BAŞBAKAN OLDUKTAN SONRA İLK KARE

Uzun zamandır kameralar karşısına çıkmayan Akhund, başbakanlık koltuğuna oturması sonrası ilk resmi ziyaretçilerini kabul etti ve medyaya poz verdi.

AKHUND İLK AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?

Afganistan'ın yeni Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akhund, yaptığı ilk açıklamada, eski hükümet yetkililerini, büyükelçilerini ve yardım kuruluşlarını ülkeye dönmeye çağırarak, "Güvenliklerini garanti ediyoruz" demişti.

KATAR HEYETİ BAŞKANLIK SARAYI'NDA

Molla Akhund ve yakın çalışma arkadaşları, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve beraberindeki heyeti Başkanlık Sarayı'nda ağırladı.

Ortak görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesi başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Böylelikle Doha yönetimi, Taliban'ın kurduğu hükümet ile görüşen ilk ülke oldu.

KATAR'IN TALİBAN'A OLAN ETKİSİ

Katar, Taliban üzerinde en çok nüfuz sahibi olan ülkelerden biri olarak görülüyor. Doha yönetimi, Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği 15 Ağustos'u izleyen günlerdeki tahliye operasyonlarında kilit bir rol oynamıştı. Çok sayıda Batılı ülke vatandaşı Doha üzerinden tahliye edilirken, Taliban da geçtiğimiz hafta Katar Havayolları'nın tahliye uçuşu yapmasına izin vermişti.

TÜRKİYE VE RUSYA ZİYARETİ SONRASI KABİL'E İNDİ

Katarlı bakan cuma günü Türkiye'yi ziyaret etmiş; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kardeşim diye nitelediği Al Sani'yle Afganistan'daki gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştüklerini açıklamıştı. Al Sani dün de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti.

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