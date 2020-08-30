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Afiyet Ver'e 9 milyon bağış

Başkan Yavaş’ın başlattığı “Afiyet Ver” kampanyasına 40 bine yakın hayırseverden 9 milyon TL tutarında 155 bin paketlenmiş ürün bağışlandı. Ürünler ihtiyaç sahiplerine Eylül ayında dağıtılmaya başlanacak. 
Afiyet Ver'e 9 milyon bağış

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “Afiyet Ver” kampanyası büyük destek topladı. Yavaş’ın yaklaşık 1 ay önce başlattığı kampanyaya 40 bine yakın vatandaş 9 milyon TL bağışta bulundu. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanacak 155 bin kutu kavrulmuş et ve kıymalar Eylül ayında dağıtılmaya başlayacak. Bağış listesinde ise başı 22 bin hayırsever ve 5 milyonu aşan bağışla Başkent Ankara çekti. Onu sırasıyla İstanbul ve İzmir takip etti. 

40 BİN HAYIRSEVERDEN DESTEK
Başkan Yavaş, Temmuz ayının sonunda “Afiyet Ver” kampanyasını duyurmuş hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmayı amaçladıklarını belirtmişti. Kısa sürede büyük destek gören kampanyaya hayırseverler 800 gramlık ya da yarısı kadar kavrulmuş et ve kıyma desteğinde bulundu. Kampanyanın açıklandığı günden bu güne geçen 1 aylık sürede ise destek adeta çığ gibi büyüdü. Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin hayırsever 9 milyon TL tutarında 155 bin kutu bağışladı. Bağışlanan kutular Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. 

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BAŞKENT’TEN 5 MİLYONLUK DESTEK
Yalnızca Başkent’ten değil 81 ilden kampanyaya destek gelirken ilk sırayı Ankara aldı. 22 bin Başkentli hayırsever 5 milyon 300 bin tutarında 93 bin kutu bağış yaptı. Listede ikinci sırayı ise İstanbul aldı. İstanbul’dan 6 binden fazla hayırsever 1 buçuk milyonluk 25 bin kutu bağış yaptı. Tüm Türkiye’nin destek verdiği kampanyada 3’üncü ise İzmir oldu. 1500 İzmirli hayırsever 330 bin TL değerinde 5 bin 700 kutu bağış yaptı. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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