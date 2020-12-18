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Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 646 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 646 bini geçti.
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 646 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 279 artarak 2 milyon 646 bin 185 oldu.

Kıtada salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı, 383 artışla 57 bin 910'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 24 bin 11 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 7 bin 15, Fas'ta ise 6 bin 804 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 892 bin 813'e çıktı. Bu ülkeyi 409 bin 746 vakayla Fas, 123 bin 701 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 81 bin 503 kişi iyileşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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