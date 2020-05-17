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Afrika sıcakları geliyor: Başkent’te 86 yıllık sıcaklık rekoru kırılabilir

Meteoroloji uyardı Afrika sıcakları geliyor. Birçok ilde Mayıs ayının rekor sıcaklıkları görülebilir. Peki Ankara’da Mayıs ayında en yüksek sıcaklık kaç yılında görüldü? Termometreler kaç dereceyi gösterdi? Bu yıl rekor yeniden kırılacak mı?
Afrika sıcakları geliyor: Başkent’te 86 yıllık sıcaklık rekoru kırılabilir

Meteoroloji, bu hafta sonundan önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıkların hissedilir derecede artacağını açıkladı: Son yılların en yüksek sıcaklık değerine sahip Mayıs ayı olabilir. Peki Ankara’da Mayıs ayında sıcaklıklar en fazla kaç dereceye çıktı? Rekor kaç yılında kırıldı? Başkent’in Mayıs ayı sıcaklık ortalaması kaç? Detaylar haberimizde..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredecek. 

Ankara’da Mayıs ayının ortalama sıcaklığı 16 derece.  

Ortalama en yüksek sıcaklık ise 22.3 derece.

Ortalama en düşük sıcaklık ise 9.6 derece. 

BAŞKENT’TE MAYIS AYINDA REKOR BU YILDA KIRILDI

Ankara’da Mayıs ayında en yüksek sıcaklık ise 1934 yılında kaydedildi. Tarihler 31.05.1934’ü gösterdiğinde Ankara’da termometreler 34.4 dereceyi gösteriiyordu. 86 yıldır bu rekor sıcaklık kırılamıyor. 
Ankara’da Mayıs ayında en düşük sıcaklık ise 01.05.1981 tarihinde -1.6 derece olarak görüldü. 

EN YÜKSEK SICAKLIK TEMMUZ AYINDA GÖRÜLDÜ

Başkent’te en yüksek sıcaklık ise 2010 yılının Ağustos ayında görüldü. Takvimler 07.08.2010’u gösterdiğinde termometreler 41 dereceyi gösteriyordu.

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Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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