Afrika sıcakları geliyor sıcaklıklar rekor kıracak: İşte il il sıcaklıklar

Meteorolojiden yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 5 ila 13 derece üzerine çıkacak.

Mevsim normallerinin 13 derece üstünde seyredecek

Bu hafta sonu Cuma gününden itibaren önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak yurdumuzun batı bölgelerinde (Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri) mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmekte.

Birçok ilde Mayıs ayının rekoru kırılabilir

Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmekte.

Krononik rahatsızlığı olanlar dikkat!

Vatandaşların özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmekte.

Emrah Özcan/İLKSAYFA