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Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 4 milyon 387 bini aştı.
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle Afrika Kıtası'nda 116 bin 15 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 387 bin 117'ye yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 924 bin 856'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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