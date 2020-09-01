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Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi

Afrika kıtasında, Kovid-19 salgınında vaka sayısı 1 milyon 257 bin 3167'ye yükseldi.
Afrika'da son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 941 artarak 1 milyon 257 bin 3167'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 226 artışla 29 bin 862'ye çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 149 ölümle Güney Afrika, 5 bin 421 ölümle Mısır, 1510 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Vaka sayısı 627 bin 41 olan Güney Afrika'yı 98 bin 939 vaka ile Mısır ve 62 bin 590 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 987 bin 398 kişi ise iyileşti. 

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