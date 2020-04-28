Afrin'de bomba yüklü terör saldırısı!

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı düzenlendi. Patlama sonucunda 11'i çocuk olmak üzere 42 sivil hayatı kaybetti, 47 kişi de yaralandı

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'a yükseldi. Kanlı saldırıda 47 sivil de yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

42 SİVİL ÖLDÜ

İlk belirlemelere göre 42 sivil öldü, 47'dan fazla sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin’de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

ARACI OLAY YERİNE GETİREN KİŞİ YAKALANDI

Hatay Valiliğinden konuyla ilgli yapılan açıklama şöyle; "Bugün saat 15.40 sıralarında Afrin merkez eski Afrin Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana gelen mazot yüklü kamyona yerleştirilen parça ve basınç etkili el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetmiş olup 30 şahıs ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Patlamanın da etkisiyle olay yerinde meydana gelen yangın söndürülmüş olup patlayan aracı olay yerine getirilen şüpheli şahıs emniyet birimlerimiz tarafından yakalanmıştır. Yaralıların tedavisi Afrin ve Hatay'daki hastanelerde devam etmektedir."