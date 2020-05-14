  • BIST 100.159
  • Altın 384,179
  • Dolar 6,9646
  • Euro 7,5236
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
»

Afrin’de terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.
Afrin’de terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu 2 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık personeli yaralıları Afrin’deki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Hakurk'ta 1430 Doçka mermisi ele geçirildi13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:18
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Engelliler Haftası'nı işaret diliyle kutladı13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:47
  • 19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak13 Mayıs 2020 Çarşamba 15:44
  • Kovid-19 salgınında 'insani' ve 'dijital' diplomasi ön planda13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:56
  • Kuaför, konaklama yerleri ve şehirler arası toplu taşımaya 'koronavirüs tedbir kılavuzu'13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:54
  • Van Valisi Bilmez: Şu an hastanede yatan 120 korona hastamız var13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:47
  • Kovid-19 krizi ve istihbarat kurumları13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:18
  • TRT Akademi 'Çevrimiçi' programının konuğu Alev Alatlı13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:02
  • Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 13 MAYIS13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:58
  • Noterliklerde 'tek-çift' uygulaması sona erdi13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti