  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 34 °C
»

Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı

Suriye'nin Afrin bölgesinde, iki hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan, araç yakma ve 11 bombalı eylemin sorumlusu terör örgütü YPG/PKK üyesi 7 zanlı tutuklandı.
Afrin'deki 11 bombalı saldırının sorumlusu YPG/PKK'lı 7 terörist tutuklandı

Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda iki hücre evine yönelik operasyonda, 16 Haziran'da gözaltına alınan anne, baba, oğulları ve gelinlerinden oluşan 7 kişilik terör örgütü YPG/PKK mensubunun sorguları tamamlandı.

Teröristlerden, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C. Afrin'de tutuklandı.

Teröristler, araç yakma ve 11 bombalı eylemde 9 sivili yaraladıkları gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Patlayıcı madde bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından Afrin'deki mahkemede yargılanacak.

Operasyon
Suriye'nin Afrin bölgesinde 16 Haziran'da 2 hücre evine düzenlenen operasyonda, YPG/PKK mensubu 7 zanlı yakalanmış, aynı aileden olduğu belirlenen teröristlerin araç yakma ile 11 bombalı eylemin sorumlusu olduğu belirlenmişti.

Aile üyelerinin yakalandığı evlerden birinde ele geçirilen kamera kartında, teröristlerin düzenledikleri bazı bombalı saldırıların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Sorgulama aşamasında, ailenin gelini Nevin Şıh M'nin (35), eşi Cengin ile kayınbiraderleri Muhammed, Şiyar A. ve kayınpederi Osman A, kayınvalidesi Zeynep A. ve eltisi Celile C'nin örgütteki faaliyetleri hakkında itiraflarda bulunmuş, düzenledikleri 11 bombalı eylemi Tel Rıfat bölgesindeki "Emin" kod adlı teröristin organize ettiğini, eşi ve kayınbiraderlerinin Zeytin Dalı Harekatı öncesinde "Emin" ile irtibatta olduğunu anlatmıştı.

Diğer itirafçı Muhammed A. da Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce YPG/PKK safında yer aldığını, harekattan sonra da sivil görünümle bombalı eylemler gerçekleştirdiğini belirtmiş, "Emin kod isimli terörist bana 'Sana patlayıcı gönderelim, Afrin ve Azez'de adamlarımız da var, bizimle çalış.' diye teklifte bulunup karşılığında 500 dolar vereceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Daha sonra o ne söylerse ailecek yerine getirdik." ifadesini kullanmıştı.

Teröristlerin, "Emin" aracılığıyla Afrin'deki boş bir araziye bırakılan patlayıcıları saldırı gerçekleştirmeden önce "piknik yapma" görüntüsü verip aldığı, ardından evlerine taşıdığı ve patlayıcı düzeneğini hazırlayıp infilak ettirdikleri belirlenmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi05 Temmuz 2020 Pazar 14:23
  • Diyarbakır annelerinden Sancar: Evladımı almadan buradan kalkmam05 Temmuz 2020 Pazar 13:51
  • Gurbetçiler Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinden memnun05 Temmuz 2020 Pazar 13:43
  • Atlı polislerden Taksim'de denetim05 Temmuz 2020 Pazar 13:35
  • Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi05 Temmuz 2020 Pazar 13:34
  • Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde okullarda alınacak önlemleri açıkladı05 Temmuz 2020 Pazar 12:35
  • Bakan Karaismailoğlu: Çukurova'ya yakışır bir havalimanı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz05 Temmuz 2020 Pazar 12:33
  • Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var05 Temmuz 2020 Pazar 12:32
  • Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı yerinde deneyimleme şansı verdik05 Temmuz 2020 Pazar 11:57
  • Kurban bağışları pandemiye rağmen milyonlara ulaşacak05 Temmuz 2020 Pazar 11:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti