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Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

Afrin'e sızmaya çalışan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 YPG'li sağ ele geçirilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Afrin'e sızmaya çalışan 2 YPG'li terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla PKK/YPG'li teröristlerin kaçarak çıktığı Afrin'e saldırı planları bitmiyor.

ŞEHRE SIZMAYA ÇALIŞTILAR
ABD'nin önünde adeta siper olduğu ve bölgeyi terk ettiğini söylediği teröristler, şehre sızma girişiminde bulundu.

2 KİŞİ YAKALANDI
Bölgede güvenliği sağlayan güçlerle çatışmaya giren teröristlerden 2 kişi, sağ ele geçirildi.

KENDİNİ PATLATTI
Bir kadın teröristin yakalanacağını anladığı anda kendini patlattığı çatışmada, çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

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