Afşin Elbistan A Santrali'nde çevre sistemleri, uluslararası standartlara sahip

Çelikler Holding'e devredilen Afşin Elbistan A Santrali'nde, kuru baca gazı arıtma sistemlerinin tamamlandığı ve ıslak baca gazı arıtma sistemlerinin yatırımına hızla devam edildiği bildirildi.

Çelikler Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Afşin Elbistan A Termik Santrali'nde çevreyle ilgili birinci etap rehabilitasyon yatırımlarının tamamlandığı, ikinci etap yatırımlarının ise sürdüğü belirtildi. Santralin atık gazı bacaya ulaşmadan önce filtreleyen ve arıtan sistemin kurulmasıyla, çevre limitlerine uygunlukta, uluslararası standartlara sahip olduğu ifade edildi. Santralin birinci etapta, çevre mevzuatına göre tamamlanması gereken kuru baca gazı arıtma sistemleri (Dry FGD) yatırımının hayata geçmesiyle geçici faaliyet belgesi aldığı kaydedilerek, "İkinci etap ıslak baca gazı arıtma sistemleri (Wet FGD) yatırımı hızla devam ediyor. Filtreleme ve baca gazı arıtma projelerinin yapımında, Dry FGD yatırımının yüzde 100’ü, Wet FGD yatırımının yüzde 65’i tamamlandı. Santral, Dry FGD (kuru baca gazı arıtma) sisteminin mevzuata göre 2020 yılının ilk 6 ayında tamamlanmasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu, geçici faaliyet belgesi aldı. Afşin Elbistan A Santrali’nin 1 Aralık 2018 tarihinde Çelikler Holding'e devredilmesiyle birlikte şirket revizyon ve rehabilitasyon yatırımlarına başladı. Bu kapsamda, yapılacak projenin fizibilite raporları ve şartnameleri 2019 yılının Şubat ayında hazırlandı ve Haziran 2019’da mühendislik projelerinin hazırlanması konusunda anlaşma imzalandı" denildi.

'TÜM İŞÇİLERE ÖDEMELERİ YAPILARAK AİLELERİNE DESTEK SAĞLANDI'

Temmuz 2019'da filtre ve baca gazı arıtma tesisinin, Ağustos 2019’da otomatik kontrol ve kumanda sisteminin (DCS) mühendislik anlaşmalarının imzalandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Santralin ilk ateşlenmesi aşamasında fuel oil kullanımının neden olduğu kirliliği önlemek amacıyla, yine 2019 yılının Ağustos ayında, ünitelerdeki yakıcıları doğalgazla çalıştıracak ve fuel oil yakıt kaynaklı kirliliği tamamen ortadan kaldıracak ayrı bir proje daha başlatıldı. Bu çerçevede kurulan doğalgaz istasyonlarının 2020 yılında kullanılmaya başlanmasıyla, santralin ateşlenmesinde ortaya çıkan ve kara duman olarak bilinen görüntüler tarihe karıştı. Revizyon, filtre ve baca gazı arıtma tesislerinin yapımı devam ederken, dünyada ve ülkemizde baş gösteren pandemi şartlarına rağmen işten çıkarma yapılmadı. Bu süreçte, tüm işçilere ödemeleri yapılarak ailelerine destek sağlandı. Pandemi koşullarında devam eden revizyon ve filtreleme çalışmalarında birinci faz tamamlandı ve Haziran 2020’de üç ünitede çevre mevzuatının gerektirdiği şartların yerine getirilmiş olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen geçici faaliyet belgesiyle üretime geçildi."

'TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ'

Afşin Elbistan A Termik Santrali'nin dört üniteden oluştuğu, yılda 8,1 milyar kilowatsaatlik elektrik üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisine ve Kahramanmaraş'a önemli katkılar sağlandığı kaydedilerek, "Toplam bin 355 megavat kurulu gücüyle elektrik üretiminde önde gelen tesislerden olan Afşin Elbistan A Santrali, revizyon yatırımları sayesinde hem filtreleme ve baca gazı arıtma sistemleri konusunda dünya standartlarına sahip olacak, hem de elektrik üretim kapasitesini artıracak. Afşin Elbistan A Santrali, millî ve doğal kömür kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasında ve dış ticaret açığının azaltılmasında önemli rol oynuyor. Afşin Elbistan A Santrali’nde, linyit işletmeleriyle birlikte, büyük çoğunluğu bölge halkından oluşan 4 bine yakın işçi çalışıyor" denildi.

'ÇEVRE SİSTEMLERİNDE DÜNYA STANDARDINA SAHİP'

Başlatılan filtreleme ve baca gazı arıtma projesi kapsamında dünyada uygulanan en iyi çevre sistemlerinin hayata geçirilmesi hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projenin mühendislik çalışmaları, hem uluslararası standartlara, hem de son teknolojiye sahip olması amacıyla, dünyaca tanınan uzman şirketlere verildi ve proje tasarımının tamamlanmasıyla birlikte, vakit kaybetmeden yapımına başlandı. Proje kapsamında, toz tutucu filtreler yüzde 80 oranında yenilendi ve ilk etapta Dry FGD (ıslak baca gazı arıtma) sistemi yüzde 100 oranında tamamlanarak hayata geçirildi. Bu çerçevede, Avrupa’daki uygulama örneklerine uygun olarak hareket edildi. Haziran 2020'de çevre mevzuatına uygunluk denetiminden onay alınarak kullanımına başlandı. İkinci aşamada, daha büyük tesislerden oluşan Wet FGD (ıslak baca gazı arıtma) sistemi inşasına başlandı. Sistemin mühendislik çalışmaları Avrupa’da hazırlandıktan sonra, Mart 2020’de temeli atıldı ve pandemi koşullarına rağmen ara verilmeden ilerleyerek yüzde 65 oranında tamamlandı. Sistemlerin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 100 oranında tamamlanması planlanıyor."