  • BIST 1.457
  • Altın 513,840
  • Dolar 8,4160
  • Euro 10,2472
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

Afyon’da dolu tarım arazilerine zarar verdi

AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle patates, arpa ve buğday ekili tarlalar ile sebze bahçeleri zarar gördü.
Afyon’da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Sandıklı’da saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak ve dolu yaklaşık 3 saat etkili oldu. Koçhisar ve Kaplıca bölgelerinde daha şiddetli etkisini gösteren dolu nedeniyle patates, arpa ve buğday ekili tarlalar ile sebze bahçeleri zarar gördü. Bölgede incelemelerde bulunan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, kuraklıktan sonra meydana gelen dolu yağışının üretime darbe vurduğunu belirterek, yetkililerin destekleri daha da artırmaları gerektiğini söyledi.

‘KURAKLIKTAN SONRA ÜRÜNLERİMİZE DOLU VURDU’

Oda Başkanı Fatma Toptaş, "Bu sene kuraklıktan sonra ürünlerimize bir de dolu vurdu. Bu seneki gibi daha kötü bir yıl geçirmedik. Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. Koronavirüs bir taraftan, kuraklık bir taraftan, dolu bir taraftan; çiftçiler çaresiz. Bugün çiftçiler harmandan kalktı çünkü ovada bir şey kalmadı. Zaten kuraklıktan kurumuştu. Şimdi de dolu vurdu. Çiftçiliği ayağa kaldırmamız için devletin acilen üreticilerimize destek olması lazım. Çiftçilerimizin elektrik faturalarının ve vergilerinin sıfırlanması lazım. Ürün garantisi verilmesi lazım” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale’de yeni emniyet binası inşaatının çatısında yangın10 Haziran 2021 Perşembe 18:03
  • Emine Erdoğan: Halkımız Sıfır Atık Projesi'ni çok iyi sahiplendi10 Haziran 2021 Perşembe 18:02
  • İzmir'de sağanak yağmur olumsuzluğu10 Haziran 2021 Perşembe 17:06
  • Malatya'da yılanların çiftleşme dansı10 Haziran 2021 Perşembe 17:05
  • Bedensel engelli Emir'in Erdoğan'la görüşme hayali gerçek oldu10 Haziran 2021 Perşembe 09:18
  • Kulüp başkanı, takımının maçını oksijen tüpüyle izledi09 Haziran 2021 Çarşamba 21:06
  • Ataşehir'de marangozhanede çıkan yangın panik yarattı09 Haziran 2021 Çarşamba 20:14
  • 8'inci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi09 Haziran 2021 Çarşamba 20:07
  • Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı09 Haziran 2021 Çarşamba 19:16
  • Marmara Denizinde müsilaj istilasındaki sularda can pazarı yaşandı09 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti