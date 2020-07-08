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Afyon'da TikTok Faciası! Video çekmek için girdiği çukurdaki suda boğuldu

Afyon'da TikTok Faciası! Video çekmek için girdiği çukurdaki suda boğuldu
Afyonkarahisar'da, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için taş ocağı tarafından açılan çukurdaki su birikintisine giren Oğuzhan Taylan (17) boğuldu. Gencin cansız bedeni, dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay, dün saat akşam, Afyonkarahisar'a bağlı Karaaslan köyünde meydana geldi. Bölgedeki tarlalardan birinde çalışan Oğuzhan Baylan, arkadaşı Şükrü İ. (16) ile bölgedeki taş ocağı tarafından açılan çukurdaki su birikintisine girdi. Burada sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaşmak için video çekmek isteyen Baylan, bir anda suyun içinde kayboldu. Baylan ile birlikte suya giren ancak kayalara tutunarak kendisini kurtaran Şükrü İ., arkadaşının ailesi ve jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bağlı ekipler ile sağlık görevlileri sevk edildi. AFAD ekipleri, suda kaybolan Baylan'ın çıkarılması için su altı arama ve kurtarma ekibi istedi. Talep üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden bölgeye dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerince su altında yapılan aramada, Oğuzhan Baylan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının sudan çıkarılan cesedini gören aile üyeleri ise sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları ve jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Baylan'ın cansız bedeni, ardından cenaze aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aile üyeleri, ocağı işleten şirketin açtığı çukur ve su birikintisi ile ilgili herhangi bir uyarı levhası olmadığını belirterek, şirketi suçladı.

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