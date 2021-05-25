  • BIST 1.456
  • Altın 510,078
  • Dolar 8,4069
  • Euro 10,3064
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 20 °C
»

Afyon'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, iddiaya göre hatalı sollama yapan hafif ticari aracın karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada Necla Taş (45) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki eşi ve 4 çocuğu yaralandı.
Afyon'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çay- Dinar karayolu Arızalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şuhut’tan Çay yönünde giden Rüştü Taş (52) yönetimindeki 06 AJ 9833 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarptı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak şarampole yuvarlandı. 

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler hafif ticari araçta bulunan Necla Taş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, aynı araçtaki eşi Rüştü Taş ile çocukları Bahri Taş (24), Mehmet Taş (22), Fatma Nur Taş (18) ve Yusuf Taş (10) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Necla Taş’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olay yerinden kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı25 Mayıs 2021 Salı 10:01
  • Yusufeli’nin 7'nci kez taşınacağı tarih belli oldu25 Mayıs 2021 Salı 10:00
  • Bursa'da iki kardeşin oturduğu evde çıkan yangında, kundaklama şüphesi25 Mayıs 2021 Salı 09:59
  • Türkiye ve dünya gündemi25 Mayıs 2021 Salı 09:33
  • Pınar Adası'nda mahsur kalan 29 kaçak göçmen kurtarıldı25 Mayıs 2021 Salı 09:32
  • Ankara'da FETÖ soruşturmasında 14 gözaltı kararı25 Mayıs 2021 Salı 09:26
  • Polis baskınından kaçmak için tahtadan köprü kurmuşlar25 Mayıs 2021 Salı 09:25
  • Afyon'da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı25 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • Adana'da dereye düşen TIR'ın sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı25 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon25 Mayıs 2021 Salı 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti