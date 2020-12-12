  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Afyonkarahisar Valisi Çiçek oylamada 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'nı seçti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Afyonkarahisar Valisi Çiçek oylamada 'Ermenistan'ın Gence saldırısı'nı seçti

Çiçek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafına oy veren Çiçek, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence saldırısı", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını seçti.

Vali Çiçek, tüm yılın hatıralarını barındıran fotoğraf karelerinin arasından belirlenen 76 seçkin fotoğrafı çok beğendiğini ve hepsinin ayrı anıları barındırdığını söyledi.

Artık AA'nın yılın fotoğrafları sonuçlarını merak eder hale geldiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın heyecan uyandıran ve insanları o çekildiği anlara götüren fotoğraflarından çok etkileniyoruz. Bu yıl da gerçekten birbirinden güzel çok fotoğraf vardı. Hem o anların yaşandığı zamanlara gittik hem de etkileyici fotoğraflara şahit olduk. Bu yarışma da ayrıca çok anlamlı. Ben de kategoriler arasından 3 kare seçtim, umarım benim seçtiklerim güzel neticeler alır. Dolayısıyla bu kıymetli fotoğraflarda emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Takla atan otomobildeki çifti ölüm ayırdı11 Aralık 2020 Cuma 21:25
  • Metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk11 Aralık 2020 Cuma 20:27
  • Bodrum'da yağmur duası11 Aralık 2020 Cuma 19:34
  • Tarım aracı devrildi: 7 yaralı11 Aralık 2020 Cuma 19:32
  • Nazilli'de yağmur duası11 Aralık 2020 Cuma 18:36
  • İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yağış ve fırtına uyarısı11 Aralık 2020 Cuma 15:39
  • Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur için dua edildi11 Aralık 2020 Cuma 14:51
  • Türkiye'de son 50 yılın en sıcak sonbahar mevsimi yaşandı11 Aralık 2020 Cuma 11:42
  • Bağımlılıkla mücadele ve aile eğitim programları ile 848 bin kişiye ulaşıldı11 Aralık 2020 Cuma 11:41
  • Kar yağışına sevinen Karslı çocuklar kayak yapmanın keyfini çıkardı11 Aralık 2020 Cuma 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti