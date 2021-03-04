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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in (29) şehadet haberi, Afyonkarahisar'daki ailesine verildi.
Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek’in acı haberi Afyonkarahisar’da yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin babası İbrahim Karadirek, annesi Şerife Karadirek ile eşi Elif Karadirek (24) acı haberi Uydukent Osmangazi Mahallesi’ndeki evlerinde aldı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve diğer yakınları eve akın etti.

Öte yandan, Şükrü ve Elif Karadirek’in 7 Eylül 2019 tarihinde evlendikleri ve çiftin 3 aylık İbrahim Aras adında erkek çocukları olduğu öğrenildi.

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