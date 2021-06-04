Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri aracın kaza yapması şehit olan askerlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) acı haberi, Afyonkarahisar'da yaşayan ailesine ulaştı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, askeri TIR’ın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu. Şehitlerden Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bulca köyünde oturan babası Hayreddin ve annesi Ummuhan’a acı haber, Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları ve komşular da eve akın etti. Haberi alan şehidin yakınlarından biri fenalaşınca sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede bulunuldu. Şehit Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak’ın bir hafta önce eşinden ayrıldığı ve 2 yaşında çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Necati Yatkak’ın ailenin 6 çocuğundan biri olduğu belirtildi.