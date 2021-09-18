  • BIST 1.419,430
  • Altın 487,78
  • Dolar 8,6130
  • Euro 10,0900
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 19 °C
»

Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 7. Frig Ultra Maratonu başladı.
Afyonkarahisar'da 7. Frig Ultra Maratonu başladı

Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ile Ticaret ve Sanayi Odasının ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona, 7 ülkeden 800 sporcu katılım gösterdi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen maratonda, 6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı parkur yer alıyor.

Vali Gökmen Çiçek, maraton öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da yeni bir organizasyonla beraber olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın da Afyonkarahisar'da yapıldığını hatırlatan Vali Çiçek, "Şimdi Ultra Frig Maratonu'ndayız. Maratona 7 ülkeden yarışmacılar katılıyor. Yurt içinden de yarışmacılar var. 800 sporcu şu an 4 parkurda yapılacak yarışlar için buradalar." diye konuştu.

Çiçek, sporcular vasıtasıyla hem Frig Vadisi'nin hem de ilin tanıtıldığını, uluslararası anlamda Afyonkarahisar'ı organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de güzel bir organizasyon gerçekleştirdikleri vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yabancı bir haber ajansının sorumlusu, 'Afyonkarahisar'da uluslararası organizasyon gerçekleştirebilir misiniz? Küçük bir şehir, nasıl yapabileceksiniz?' diye bir soru sordu. İşte gösteriyoruz. 1-8 Eylül arası Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ve 9. ayağını gerçekleştirdik. Çok şükür alnımızın akıyla, hiçbir sorun olmadan tamamlandı. Şimdi de 7. Frig Ultra Maratonu gerçekleşiyor."

Organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonunun yanı sıra, NG Afyon, Avşar Madensuyu, Oruçoğlu Yağ, Afyonkarahisar Park Hayat Hastanesi de destek veriyor.

Maraton, yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli cimnastikçiler İtalya'da üç final hakkı kazandı18 Eylül 2021 Cumartesi 09:00
  • Fatih Karagümrük 2-0 geriye düştüğü maçta 3 puanı aldı18 Eylül 2021 Cumartesi 08:26
  • İzmir derbisinin galibi Altay18 Eylül 2021 Cumartesi 07:26
  • Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır18 Eylül 2021 Cumartesi 06:28
  • Denizlispor'da Mehmet Uz yeniden başkan17 Eylül 2021 Cuma 21:47
  • Beşiktaş, Antalya'ya geldi17 Eylül 2021 Cuma 20:48
  • TFF'den statlara giriş şartlarıyla ilgili bilgilendirme17 Eylül 2021 Cuma 15:07
  • Su altı görüntüleme şampiyonları Kaş'ta belirlendi17 Eylül 2021 Cuma 14:13
  • Avrupa Fatihi geri döndü17 Eylül 2021 Cuma 11:46
  • Avrupa Fatihi geri döndü17 Eylül 2021 Cuma 11:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti