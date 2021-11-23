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Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

AFYONKARAHİSAR’da küspe yüklü TIR'ın dorsesinin devrilmesi sonucu Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli yönü ulaşıma kapandı. TIR şoförünün, 0.22 promil alkollü olduğu belirlendi.
Afyonkarahisar'da alkollü TIR şoförü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Afyonkarahisar-Konya karayolu Sahipata-Gümüşkent Kavşağı’nda meydana geldi. Özcan Türkmen yönetimindeki 42 CFF 59 plakalı TIR, kontrolden çıkarak dorsesi devrildi. Dorsedeki tonlarca küspe yola döküldü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için Afyonkarahisar-Konya karayolunun 3 şeritli bölümünü trafiğe kapattı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. TIR'ın dorsesi devrildiği sırada yolda başka aracın olmaması olası faciayı önledi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Özcan Türkmen’in, yapılan kontrolde 0.22 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkol aldığını kabul etmeyen sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, ekipler karayolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Kazanın ardından yola saçılan küspenin kaldırılması için temizlik ekipleri çalışma başlattı.

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