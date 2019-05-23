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Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Afyonkarahisar'da 2 kardeş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarından aralarında husumet bulunan 2 kardeş tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Jandarma şüpheli kardeşleri gözaltına aldı.
Afyonkarahisar'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

Olay, saat 15.00'te Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Mustafa Sağlam ve Servet Sağlam kardeşler, arazilerinde çalışırken yanlarına M.D. ve A.D. adlı kardeşler geldi. Aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine M.D. yanında getirdiği tüfek ile Mustafa ve Servet Sağlam'a ateş açtı.  Ağır yaralanan Sağlam Kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kardeş de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.D. ve A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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