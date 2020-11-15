Afyonkarahisar'da bal peteklerinden üretilen 'arı ekmeği' talep görüyor

Türkiye'nin çeşitli illerindeki çiçek balı üreticilerinin sağımını yaptığı bal petekleri, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada "perga" olarak işlenerek hem iç piyasaya hem de Katar, Libya ve Ürdün'e satılıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki çiçek balı üreticilerinin sağımını yaptığı bal petekleri, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada "perga" olarak işlendikten sonra iç piyasanın yanı sıra Katar, Libya ve Ürdün'e satılıyor.

İlçeye bağlı Taşoluk beldesinde arı ürünleri alanında 17 yıldır faaliyet gösteren bir firma, son yıllarda farklı illerde çiçek balı sağımı yapılan bal peteklerini arı ekmeğine (perga) dönüştürmeye başladı.

İçerisinde zengin enzimler bulunduran perga, petek yuvalarında oluştuğu için bal ile fermente edilmiş arı polenine benziyor.

Firma yetkilisi Murat Akdi, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da uzun yıllardır arıcılık ve polen üretimi sektöründe hizmet verdiklerini söyledi.

Akdi, perganın arıcılık sektörü ve bal üreticileri için yeni bir gelir kapısı olduğuna dikkati çekerek, sağımı yapılan polenli petekleri Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nden soğuk zincirle getirerek firmalarında işlediklerini anlattı.

"Talepler günden güne artıyor"

Firmanın üretim müdürü Elif Uçar da arı mamulü perganın Türkiye'de fazla bilinmediğini ancak vitamin, mineral ve aminoasit açısından çok zengin bir gıda olduğunu söyledi.

Perganın insan vücudundaki bağışıklık sistemi güçlendirdiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Bu yılın sonuna kadar 3 ton civarında perga üretimimiz olacak. Ancak 2021 yılı için 10 ton civarında bir üretim planlamamız bulunuyor. Yani talepler günden güne artıyor. Arı ekmeğini kullanan insanlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Uzmanlar perga konusunda yetişkinler için günde bir tatlı kaşığı, çocuklar için ise bir çay kaşığı tüketilmesini öneriyor."