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Afyonkarahisar'da bir belde, karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR'da Beyyazı beldesi, yapılan bir düğünün ardından koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.
Afyonkarahisar'da bir belde, karantinaya alındı

Merkeze bağlı 3 bin 300 nüfuslu Beyyazı beldesinde, bir düğünün ardından koronavirüs vaka sayısı 48'e yükseldi. Yapılan filyasyon çalışmasıyla da 48 vakanın aileleriyle birlikte 1800 kişinin risk altında olduğu saptandı. 

İl Hıfzısıhha Kurulu da beldede karantina uygulanmasına karar verildi. Kararda, "Merkez ilçemize bağlı Beyyazı beldesi merkezinde ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle Beyyazı'da hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kurulumuzca tedbirlerin artırılması uygun görülmüştür. Bu kapsamda Beyyazı beldesinin 04.08.2020 tarihi saat 23.58 itibarıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, beldede yaşayan vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerden çıkmamasına, temel ihtiyaçların giderilmesi için her evden sadece bir kişinin dışarı çıkmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantina uygulamasının ilk gününde beldedeki parklar ile cadde ve sokaklar boş kaldı. 

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