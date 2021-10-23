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Afyonkarahisar'da 'fuhuş' vaadiyle 40 bin lira dolandırıcılığa 5 tutuklama

SOSYAL medya sitelerinde kadın ismiyle hesap açarak, bağlantı kurdukları 37 kişiyi para karşılığı birlikte olma vaadiyle 40 bin lira dolandıran 7 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'da 'fuhuş' vaadiyle 40 bin lira dolandırıcılığa 5 tutuklama

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Afyonkarahisar'da sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarıyla ilgili araştırma yaptı. Polisin istihbarat çalışması sonrası A.K. (31), E.K. (27) ve H.H.K.'nin (22), Erenler Mahallesi'nde, sosyal paylaşım sitelerinden kadın ismiyle hesap açtığı, hesaplara internetten bulduğu kadınların fotoğrafını koyduğu ve bu hesaplar üzerinden erkeklerle irtibat kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, telefon görüşmesiyle Erenler Mahallesi'nde belirledikleri adrese çağırdığı kişilerin paralarını, kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

37 KİŞİ DOLANDIRILDI

Polis ekiplerinin araştırmasında 3 şüphelinin yanı sıra M.Ö. (26), M.G. (27), A.Y. (17) ile M.A.Ç.'nin (19) benzer yöntemle sosyal medyada bağlantı kurdukları erkeklerin paralarını, kadınlarla birlikte olma vaadiyle dolandırdığı belirlendi. Sosyal medyada sahte hesap açan 7 şüphelinin, 37 kişiyi dolandırdığı ve 40 bin lira kazanç sağladığı tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 KİŞİ YAKALANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 19 Ekim günü saat 06.00 sıralarında eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 8 adreste 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda suç delilleri ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerden H.H.K.'nin evindeki aramada 18 uyuşturucu madde kapsülü, M.A.Ç.'nin evinde 57 adet 9 milimetre fişek bulundu. Suçta kullanılan cep telefonlarına el koyulurken, 7 şüpheli de Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Afyonkarahisar 1'inci Sulh Hakimliği'nce M.A.Ç. ve A.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., E.K., M.Ö., H.H.K. ve M.G. tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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