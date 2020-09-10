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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada vurulan İsmail Çınar yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, önceki gün, Afyonkarahisar'da 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İş yerinde buluşan iddiaya göre husumetli olan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Çınar vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çınar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Çınar'ı vuran kişinin Ö.Ü. olduğu tespit edildi. Ayrıca kavgaya karışan diğer kişilerin de M.E.Ç., İ.S., A.Ç.Ş., N.K., İ.K., Ş.Y., Y.E.K. ve İ.D. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla 8 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden kaçtığı tespit edilen İ.K.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Polis yaptığı aramada, kavgada kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği, tabanca, bıçak, çok sayıda kartuş ve boş kovan ele geçirdi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla M.E.Ç. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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