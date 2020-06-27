Afyonkarahisar'da termal oteller temmuzda açılıyor

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan termal oteller, normalleşme süreciyle temmuz ayında yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını sonrasında müşteri alımlarını 16 Mart'ta durduran Afyonkarahisar'daki termal oteller, temmuz ayı ortasında tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başlayacak. Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından gerekli başvurularını tamamlayarak sertifikalarını alan oteller hizmet vermek için son hazırlıklarını yapıyor. Kentte 19 Haziran itibarıyla 1 otel hizmet vermeye başlarken, diğer otellerin ise temmuz ayı başından itibaren 15 Temmuz'a kadar açılacağı bildirildi.

'15 TEMMUZ'A KADAR TÜM OTELLERİMİZ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK'

Afyonkarahisar'daki termal otellerdeki son duruma ilişkin bilgiler veren ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, "Güvenli Turizm Sertifikası almak için 5 yıldızlı termal otellerimiz başta olmak üzere tüm otellerimiz başvurularını yaptı. Bazı otellerimiz sertifikalarını alarak hizmet vermek için hazır hale geldi. Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan bir 5 yıldızlı otelimiz de otelini 19 Haziran tarihi itibariyle açarak hizmet vermeye başladı. Diğer otellerimiz ise temmuz ayı başından itibaren 15 Temmuz'a kadar otellerini hizmete açacak" dedi.

YKS VE 2 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ETKİLİ OLDU

Otellerin temmuz ayında açılması yönündeki kararın nedenini de açıklayan Gümüşhan, "Bildiğiniz gibi hafta sonunda YKS olarak da bilinen üniversiteye giriş sınavları var. Sınav nedeniyle de 2 günlük sokağa çıkma yasağı yürürlükte olacak. Otel işletmecileri olarak misafirlerimizin de bu konuları öngörerek tatil planını erteleyeceğini düşünerek otellerimizin açılış tarihini temmuz ayı başı olarak planladık" diye konuştu.

'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'

Afyonkarahisar'da bulunan tüm oteller olarak hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Ali Gümüşhan, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin sağlıklı ve huzurlu tatili için hazırlıklarımızı tamamladık. Güvenlik, sağlık açısından misafirlerimizin huzurunu sağlayacak tüm önlemlerimiz alındı. Gelecek olan misafirlerimizin dikkat etmesi gereken konu ise maske, mesafe ve kişisel hijyen olacak. Bu konularla ilgili olarak personellerimize gerekli eğitimleri de verdik. Biz hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi çok özledik ve onları Afyonkarahisar'a bekliyoruz."

'SEKTÖR OLARAK BİZİM ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK VE SAĞLIKTIR'

Konaklama için misafirlerden çok arama geldiğini belirten Ali Gümüşhan, "Misafirlerimiz telefon yoluyla çok arama yapıyorlar, soruyorlar ancak gerçekleşme oranı çok düşük. Bunun nedeni de yeni normalleşme sürecinde herkesin bazı çekinceleri var. 'Otele gittiğimizde rahat edebilir miyiz?', 'Otel gerekli güvenlik tedbirlerini aldı mı?', 'Herhangi bir hastalık olur mu?' gibi endişeleri var haklı olarak. Bizler de misafirlerimize bu konuda bilgileri aktarıyoruz. Otellerimiz için almış olduğumuz Güvenli Turizm Sertifikası kurumlar tarafından yapılan denetlemelerle verildi ve bundan sonra da denetimleri devam edecek. Sektör olarak bizim önceliğimiz güvenlik ve sağlıktır. Bu nedenle misafirlerimiz tereddüt etmeden tesislerimize gelebilirler" dedi.

'TEMMUZ AYININ İKİNCİ HAFTASINDA YOĞUNLAŞMA OLACAK'

Yurt içindeki tur operatörleriyle otellerin anlaşmalarının mevcut olduğunu da aktaran Gümüşhan, "Yurt içi tur operatörleriyle var olan anlaşmalarımız doğrultusunda görüşmelerimizi yapıyoruz. Tabii ki yaz dönemi olduğu için turizm acenteleri performanslarını güney ve Akdeniz'e çevirdi. Afyonkarahisar'a gelen misafirlerimizin çoğu acentelerin dışında olan ve kendisi gelen misafir grubuydu. Şu an telefonlar çalıyor ve her gün sayısı da artıyor. Zannediyorum ki temmuz ayının ikinci haftasından itibaren yoğunlaşma olacak. Tabii bizim gurbetçi vatandaşlarımız da bu dönemde tercihini Afyonkarahisar'dan yana kullanması durumunda doluluk oranımız yükselecek" diye konuştu.