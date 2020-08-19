  • BIST 1.092
  • Altın 468,874
  • Dolar 7,3378
  • Euro 8,7513
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 24 °C
SON DAKİKADışişleri Bakanlığı'ndan Mali açıklaması
»

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole düştü: 30 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Alanya-Bursa seferini yapan Ziya Karamürsel idaresindeki 35 PK 367 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 30 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sandıklı, Sinanpaşa ve Afyonkarahisar devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan yolculardan Barış Kaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sarsıntı ile uyandıklarını söyledi.

Kazanın otobüsteki yolcuların büyük kısmının uyuduğu sırada yaşandığını anlatan Kaloğlu, "Otobüs sağa sola savruluyordu. Devrilecek korkusu ile bir yerlere tutunduk. Herkes yere düştü. Önümde oturan bayanlar vardı, onlara müdahale etmeye çalıştık. Alanya'dan Bursa'ya gidiyorduk. Her şey bir anda oldu, çok şükür can kaybı yaşanmadan atlattık." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya korkutan yangın19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:49
  • Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:47
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:46
  • Tuz Gölü Havzası'nda 72 endemik bitki türü tespit edildi19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:44
  • İzmir'de 65 yaş ve üstü için yeni kararlar alındı19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:35
  • İl Kültür ve Turizm Müdürü: Priene Antik Kenti'nde zarar minimum düzeyde19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:35
  • Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:34
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:23
  • Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:06
  • Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti