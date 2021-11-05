Ağabeyi mahkemede 'Tosuncuğu' suçladı: 'Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır'

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılıkta 5 saat ifade veren Aydın'ın kardeşi Mehmet Aydın'la çok iyi ilişkilerinin olmadığını, kardeşinin formalite gereği kendisini şirkete ortak yaptığını ve şirkette önemli bir görev vermediğini öne sürdüğü bilgisi edinildi. Fatih Aydın, şirkette maaş karşılığı getir-götür işlerini de yaptığını kaydederek, şirketteki etkili isimlerin başkaları olduğunu söyledi.

Savcılık, Aydın'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

'BANA FORMALİTEDEN KAĞIT ÜSTÜNDE ORTAKLIK TEKLİF ETTİ'

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Aydın, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Ben kardeşim Mehmet Aydın'ın kurmuş olduğu şirketlerden biri olan şarküteride bir dönem nakliye işlerini yaptım. Daha sonra Kıbrıs'ta şirket açmak için işlem yaptım. Bu şirketi kurmak için ikinci isme gerek vardı. Bana formaliteden kağıt üstünde ortaklık teklif etti. Ben de formaliteden ortak oldum, kabul ettim ancak şirketler üzerinde herhangi bir işlem yapmadım" dediği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

Aydın'ın "Bana hisse verdiği şirketin banka hesaplarındaki para giriş çıkışlarından haberim yoktur. Ben Çiftlik Bank oyun işlerinin hiçbir aşamasında bulunmadım. Ben bitcoin makinelerinin akıbetiyle ilgili kardeşim Mehmet Aydın'ın söylemleri sonucu bilgi sahibi oldum. Herhangi bir ilgim ve alakam yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu bilgisi edinildi.

Şüpheli Fatih Aydın, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

'BEN ŞİRKETİN YETKİLİSİ DEĞİLİM'

Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi. İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi. Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.

'EĞER BİR SUÇ İŞLENDİYSE BUNU KARDEŞİM YAPMIŞTIR'

Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Halim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.

KİMSEYE OYUNU ÖNERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti. Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu.

Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı.

Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakimlik, şüphelinin suça konu şirketlerdeki üst düzey pozisyonu, şüphelinin ifadeleri, diğer şüpheli Mehmet Aydın ile şirkete ortak olmaları gibi hususları kararında değerlendirdi. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğuna kanaat getiren mahkeme, şüphelinin yurt dışında kaçak olarak bulunup iade süreciyle yakalandığı hususunu dikkate alarak şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.